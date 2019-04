Neo patentati e assicurazioni: dove richiedere un preventivo

I costi dell'assicurazione rappresentano al giorno d'oggi un vero e proprio incubo per gli adulti e soprattutto per i neo-patentati. Il neo-patentato, secondo la legge, è colui che ha conseguito la patente da meno di 3 anni e che nei primi anni di guida è caratterizzato dalla presenza di alcune limitazioni, consultabili sul Portale dell'Automobilista.

Prezzi - Variano al variare dell'età dell'assicurato neo-patentato

Le compagnie assicurative, di norma, considerano un soggetto più a rischio, nei cui confronti il premio assicurativo sarà maggiormente elevato, coloro che hanno tra i 18 ed i 26 anni. Più 'economica' la soluzione invece per coloro che stanno sperimentando l'utilizzo di un automobile o di un altro veicolo tra i 26 ed i 28 anni.

Ereditare la classe di merito del proprio genitore

Nel momento in cui non è possibile poter ereditare la 'classe di merito' del proprio genitore (possibilità introdotta dal famoso 'Decreto Bersani'), bisogna quindi dover necessariamente scandagliare le diverse alternative presenti sul mercato e scegliere la soluzione migliore (che non necessariamente coincide con quella di minor costo).

C'è chi, per evitare che un eventuale sinistro possa non essere risarcito dalla compagnia assicurativa, comunica alla propria assicurazione di non essere più l'unico guidatore del veicolo ma far aggiungere il nome del proprio figlio/a all'elenco dei possibili utilizzatori dell'auto.

Ai neopatentati, salvo diverse disposizioni, spetta la classe di merito di partenza CU 14, calcolata su una scala che va da 1 a 18 in ordine crescente di potenziale pericolosità alla guida. La classificazione viene utilizzata da tutte le compagnie assicurative sia per la RC auto che per l’assicurazione moto. La Classe Universale è quella che determina il premio assicurativo.

Attualmente sul mercato sono presenti compagnie assicurative che applicano dei differenti costi della polizza auto non in base al periodo di conseguimento della patente ma in rapporto all'età del soggetto ed anche in base a specifiche esigenze.

Per quanto riguarda la provincia di Catania c'è da segnalare come, rispetto alla media nazionale (€ 433,18), il capoluogo etneo abbia un costo medio dell'assicurazione pari ad € 567,36.

Sul web, oramai da molti anni, sono tanti i siti che permettono di confrontare tra le diverse proposte di mercato e di poter giungere ad una soluzione consona alle proprie esigenze (e si spera consona anche alle proprie tasche). Al riguardo è possibile consultare Segugio.it e Facile.it.

Catania e provincia - Alcuni indirizzi utili

Ina Assitalia - Corso Italia 97, Catania

AXA Assicurazioni MOLITEO SIMONE FABIO - Via Etnea 289, Catania

Sara Assicurazioni - Agenzia di Catania Sede - Via Pietro Mascagni 73, Catania

Reale Mutua - Agenzia di Catania - Corso Sicilia 10

Zurich Insurance Company S.A. - Via Torino 23, Catania