Passaggio di proprietà: tutte le informazioni

Nel momento in cui ci si decide ad acquistare o vendere una automobile o un altro autoveicolo è necessario conoscere come si effettua il passaggio di proprietà, ossia l'operazione che consiste nella registrazione dell'atto di vendita al PRA (Pubblico Registro Automobilistico).

Se acquistiamo la nostra auto da un concessionario nessun problema, ci penserà direttamente quest'ultimo a svolgere tutte le attività burocratiche necessarie.

Se invece l'operazione si svolge tra due soggetti privati ed entrambi hanno intenzione di fare da soli, ecco come agire passo dopo passo. In primis è bene per l'acquirente effettuare una visura per accertarsi che sull'auto non vi sia la presenza di ipoteche, fermi amministrativi o altri vincoli.

PASSAGGIO DI PROPRIETA' - DOCUMENTI NECESSARI

- certificato di proprietà del veicolo (l'atto di vendita è presente sul retro e basta compilarlo per renderlo valido, autenticare le firme e registrarlo al PRA)

- carta di circolazione

- documento e codice fiscale acquirente

- documento di identità del venditore

- modello TT2119 (richiesto per l'aggiornamento della carta di circolazione e reperibile presso gli STA, sportelli telematici dell'automobilista)

VEICOLI PER I QUALI SI DISPONE DEL CERTIFICATO DI PROPRIETA'

La richiesta deve essere presentata allo STA (Sportello Telematico Automobilista) con la seguente documentazione a supporto:

- certificato di proprietà e atto di vendita in diverse forme (dichiarazione unilaterale con firma autenticata del venditore in bollo, atto di vendita in bollo redatto in forma bilaterale, atto pubblico o sentenza, in copia conforme all'originale in bollo, nota di presentazione al PRA sul quale indicare il codice fiscale dell'acquirente)

- carta di circolazione e fotocopia della stessa

- modulo TT2119 di richiesta d'aggiornamento della carta di circolazione (in distribuzione gratuita presso gli STA delle unità territoriali ACI (PRA) e dell'UMC)

- fotocopia di un documento di identità/riconoscimento dell'acquirente

ALTRI CASI

Sarà necessario richiedere la registrazione del passaggio di proprietà e l'aggiornamento del certificato di proprietà (CdP) all'Unità Territoriale ACI - Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e l'aggiornamento della carta di circolazione all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile (UMC). Entrambe le richieste devono essere fatte entro sessanta giorni dalla data di autentica della firma sull'atto di vendita.

I documenti necessari sono i seguenti:

- certificato di proprietà cartaceo (CdP), CDPD o foglio complementare (in caso di furto o smarrimento del CdP cartaceo o foglio complementare, è necessario richiederne il duplicato contestualmente alla richiesta del passaggio di proprietà, allegando la relativa denuncia presentata agli organi di Pubblica Sicurezza o una dichiarazione sostitutiva di aver reso denuncia con l'indicazione della data e del luogo dove è stata presentata)

- fotocopia di un documento di identità/riconoscimento dell'acquirente

- nota di presentazione al PRA su cui indicare il codice fiscale dell'acquirente

- atto di vendita

Dall'ottobre del 2015 è stato istituito anche il certificato di proprietà digitale, che consente di semplificare tutta l'operazione evitando anche dei costi aggiuntivi (per esempio in caso di smarrimento non andrà pagato ma potrà essere ricaricato online).

PASSAGGIO DI PROPRIETA' - COSTI

€ 32 - Imposta di bollo per presentare al PRA l'atto di compravendita e farsi rilasciare il certificato di proprietà

€ 16 - Imposta di bollo per il rilascio della carta di circolazion

€ 27 - Emolumento ACI

€10,20 - Diritti ex MCTC

A questi va aggiunto il costo dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT), che varia a seconda dei KW o dei cavalli del veicolo e della provincia di residenza dell'acquirente. Da ciò ne deriva che il prezzo medio si attesti intorno ai 300 euro. Per tutte le altre informazioni è possibile anche consultare il sito ufficiale dell'ACI.

Alcuni indirizzi utili - Catania

Motorizzazione Catania - Via Don Giacomo Alberione, 6, 95121 Catania CT

Ufficio Territoriale ACI Catania - Via Pietro Mascagni 73