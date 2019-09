Portacellulare per moto: alcuni modelli sul mercato

Tra i tanti accessori per la moto che possono essere acquistati dagli appassionati c'è anche il portacellulare.

Quest'ultimo permette di utilizzare in tutta sicurezza il navigatore installato sul nostro smartphone. Di solito possono essere montati sul manubrio, fissati allo specchietto o inseriti in borse da serbatoio.

MyCarbon - E' un supporto per smartphone che può essere agganciato al manubrio della bici o della moto tramite un sistema a morsa azionato da un chiavistello a vite. Rivestimento in gomma antiscivolo, è antigraffio. Presenti delle alette laterali e 4 elastici che mantengono il cellulare ben saldo. Costo su Amazon € 12

Solawill - Supporto che può essere fissato allo specchietto della moto o dello scooter. E' possibile ruotare lo smartphone anche in maniera orizzontale. Custodia impermeabile in pelle sintetica con cerniera, protegge anche da pioggia e polvere. Costo su Amazon € 11

Omeril - Dotato di due robusti bracci di serraggio regolabili e 4 eslastici che consentono di mantenere sempre saldo il cellulare anche su terreni molto sconnessi. Sgancio rapido e possibilità di inclinare lo smartphone. Facile da installare sia su bici che su motocicli con manubri che hanno un diametro da 17 a 35 mm. Costo su Amazon € 10

Givi - Supporto per moto che ha una staffa regolabile a 360° gradi per una visualizzazione sia verticale che orizzontale. Ha un'aletta parasole per permettere di leggere lo schermo. Sistema di sgancio rapido, può essere fissato al manubrio o allo specchietto della moto. Costo su Amazon € 39

Borsa Givi - La borsa Givi ha nella sua parte superiore una tasca trasparente porta smartphone. 4 cinghie per il fissaggio diretto alla moto e 2 tasche laterali con magneti, è dotata anche di tracolla. Costo su Amazon € 36