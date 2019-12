Quad: caratteristiche, modelli e patente

In Italia il quad è diventato un mezzo a 4 ruote sempre più diffuso. Questo tipo di veicoli sono noti anche come 'ATV', ossia 'all terrains vehicle', adatti anche per i percorsi fuoristrada.

Gli ATV possono anche essere impiegati come mezzi di lavoro e sul mercato è possibile trovare modelli di varie cilindrate, dotati di trasmissione automatica o manuale.

Tipi di Quad

Quad leggeri - Massa a vuoto fino a 350 kg, velocità fino a 45 km/h, cilindrata inferiore ai 50 cc e capacità di carico fino a 200 kg. Questi quad possono essere guidati con la patente AM che si può conseguire a 14 anni.

Quad pesanti - Massa a vuoto fino a 400 kg, velocità massima fino ad 80 km/h, potenza del motore fino a 15 Kw e capacità di carico fino a 200 kg. Questi quad possono essere guidati con la patente B1 e dai 16 anni in su. Nel momento in cui la massa a vuoto dovesse essere superiore ai 550 kg (veicoli per il trasporto di merci) oppure ai 400 kg (veicoli utilizzati per il trasporto di persone), è necessaria la patente B dai 18 anni in su.

Per poter guidare un quad è anche obbligatorio l'utilizzo di un casco omologato.