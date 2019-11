Ricevitori bluetooth per auto: i migliori sul mercato

Se siete possessori di una automobile che dispone della vecchia autoradio ecco arrivare per voi in aiuto un ricevitore Bluetooth.

Questo accessorio potrà sfruttare l'ingresso AUX da 3,5 mm ed in questo modo si potranno gestire le chiamate in vivavoce che provengono dallo smartphone.

Eccone alcuni modelli attualmente presenti sul mercato.

Mpow - Batteria ricaricabile con 10 ore di autonomia, microfono integtrato, modulo bluetooth versione 5. Si può utilizzare anche su impianti stereo senza bluetooth. Costo a partire da € 14

Aigital - Ricevitore dotato di bluetooth versione 4, microfono integrato ed 8 ore di autonomia. Al suo interno è possibile inserire una scheda SD che consente di ascoltare la musica preferita. Costo a partire da € 8

Aukey - Modello alimentato via USB da collegare all'accendisigari. Può alimentare non solo il ricevitore, ma anche lo smartphone, il tablet ed altri dispositivi. Microfono incorporato e pulsanti per la gestione delle chiamate e delle tracce audio. Costo a partire da € 23

Dutison - Ricevitore dalle dimensioni contenute con alimentazione USB e modello bluetooth versione 5.0. Microfono incorporato e raggio d'azione fino a 10 metri. Costo a partire da € 17