Teli copriauto: i migliori modelli sul mercato

Coloro che tengono particolarmente alla propria auto e che soprattutto non posseggono un garage non possono non essere dotati di un telo per autovettura, in grado di poter proteggere l'auto dalla pioggia, dal gelo ed anche dal sole.

Si tratta di strumenti facilmente reperibili sul mercato e che contribuiscono a proteggere anche dalla grandine, sabbia, polvere, escrementi di uccelli.

F.lli Iannacone - E' un modello che ricopre il veicolo per intero, fino alle ruote. Impermeabile e felpato per assicurare la massima protezione anche da grandine o pigne. In dotazione viene fornita anche la borsa. Costo su Amazon € 33

Pujujas - Modello disponibile in diverse misure in maniera tale da poter soddisfare la maggior parte delle vetture presenti sul mercato. Copertura impermeabile con protezione solare. E' facilmente lavabile e dotato di strisce fluorescenti per garantire la visibilità dell'auto anche durante la notte. Costo su Amazon € 43

Yibeico - Modello dotato di un sistema di apertura laterale per permettere di accedere dentro l'auto. Con cinghie e fibbie regolabili, protezione da raggi UV, neve, pioggia, gelo, sporco, polvere ed escrementi di uccelli. Realizzato con materiale traspirante, può essere utilizzato sia per esterno che per interno. Ha doppie cuciture che lo rendono più duraturo e resistente all'usura ed agli strappi. Impermeabile al 100%. Costo su Amazon € 42

Kayme - Telo copritutto disponibile in diverse misure (adatto anche ai SUV più grandi). E' impermeabile, con apertura laterale e strisce riflettenti. Fibbie antivento e borsa per il trasporto del telo. Costo su Amazon € 42