Teli coprimoto: guida all'acquisto

Uno degli accessori più ricercati dagli appassionati di moto e scooter è iscuramente il telo coprimoto, utile per proteggere da sporco ed intemperie.

Sul mercato sono disponibili teli da interno e da esterno che ovviamente coprono le diverse esigenze e le diverse fasce di prezzo.

I teli da interno sono di solito in cotone, traspirante ed adatti a luoghi umidi come i garage o i locali. Quelli da esterno sono invece progettati in materiali che garantiscono assoluta protezione da pioggia, grandine e raggi UV.

Lihao - Telo impermeabile realizzato in poliestere e con dimensioni 245x105x125, adatto alla quasi totalità di moto e scooter. Protegge anche da polvere, graffi, corrosione e raggi UV. Fibbia e due occhielli antivento e borsa dove riporlo. Costo su Amazon a partire da € 16,00

Ghb - Telo impermeabile e bicolore in poliestere dalle grandi dimensioni (265x105x125) facile da riporre grazie alla borsa in dotazione. E' inoltre presente una cinghia di protezione che impedisce al vento di fare volare via il telo. Costo su Amazon a partire da € 19,00

Oxford - Modello disponibile in sei diverse colorazioni ed otto taglie. Dotato di un rivestimento antigraffio e traspirante per ridurre la condensa. Nessuna cucitura. Costo su Amazon a partire da € 45,00

Izuku - Telo coprimoto in poliestere taffeta. Può proteggere moto e scooter anche a temperature proibitive (da -20 a +50) e da polvere, sole, neve, graffi e corrosione. Dotato di un occhiello nella parte anteriore e di elastici e lacci antivento. Costo su Amazon a partire da € 16,00