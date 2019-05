Zaini da moto: guida all'acquisto

Quando parliamo di zaini per moto ci riferiamo ad una settore che garantisce una vasta gamma di scelta, che varia a seconda delle necessità ed ai bisogni di ognuno.

Ragione per la quale, prima di acquistare quello più adatto alle nostre esigenze, è necessario capire bene quali siano i diversi modelli che possono essere trovati in commercio.

La maggior parte viene realizzata con materiali sintetici hi-tech, spesso misti. Nylon balistico, poliestere, tessuti rigidi come il tessuto Oxford. Tutti questi materiali vengono trattati in maniera tale da essere sia impermeabili che ignifughi. La condizione essenziale è perlomeno quella che pur non essendo impermeabile abbia comunque un rivestimento antipioggia.

Nel momento in cui si vogliono affrontare viaggi lunghi con la motocicletta occorre prestare particolare attenzione alla capienza, alle dimensioni ed alla capacità. Da scegliere in questo caso quelli con tasche aggiuntive per tasche, bevande, cibo, laptop o macbook.

Fondamentali anche i cuscinetti o altra tecnologia ad aria o imbottiture che garantiscano comfort a spalle e schiena, senza intralciare la guida. Prima di comprare lo zaino bisogna inoltre essere certi del tipo di tuta che si andrà ad utilizzare o che si deve acquistare. Alcuni zaini possono infatti essere in conflitto con tutte con la gobba.

Zaini per moto - Alcuni prodotti disponibili su Amazon

Zaino da moto Dainese D-Gambit: capacità di 33,6 litri. Ha un vano dedicato per trasportare un pc fino a 15 pollici o un tablet. Tasche laterali, tasca per acqua e/o accessori. E' completamente regolabile. Il prezzo su Amazon si aggira intorno ai € 101,90.

Zaino da moto Givi: capacità di 35 litri adatto a chi fa 'enduro'. Certificazione IP66 (resistente a condizioni estreme), ha stampe a motivi rifrangenti per una maggior visibilità. Imbottitura ergonomica, valvola di sfiato dell'aria, spallacci regolabili. Su Amazon lo si trova al prezzo di € 79.

Zaino da moto Jdc: realizzato in tela impermeabile con cuciture sigillate a caldo, ha un diverso look a seconda dei colori, ma in tutti i casi è dotato di elementi riflettenti. Lo si può arrotare e trasportare. Lo si può trovare su Amazon al prezzo di € 39.

Zaino da moto Course: capacità di 24 litri. Pes 800 g, adatto più che altro per chi fa escursioni o ama andare in bici. Impermeabile e resistente, c'è anche uno spazio ad hoc per il pc portatile. Su Amazon lo si può acquistare al prezzo di 29 €.