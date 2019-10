Auto elettriche: i modelli più economici

Il mercato delle auto elettriche è in continua evoluzione per cercare di convincere gli automobilisti a passare alla mobilità sostenibile non solo attraverso gli ecobonus del governo ma anche grazie a prezzi sempre più competitivi.

Rappresentano inoltre importanti incentivi i costi di gestione inferiori rispetto ai modelli tradizionali e l'esenzione dal pagamento del bollo per i primi 5 anni.

Ecco alcuni modelli ideali per la città con una buona autonomia e con un prezzo inferiore agli € 30.000,00.

Renault Zoe - Autonomia da 400 km con batteria da 52 kWh. Acquistabile con batteria a noleggio (il costo accumulatore è di € 8.200,00). Ricarica fast in DC tramite connettore Combo CCS. Display del conducente da 10 pollici e sistema multimediale Easy Link. Costo a partire da € 25.900,00

Smart EQ fortwo - Citycar elettrica con autonomia fino a 159 km. E' disponibile adesso anche nella versione cabrio e Forfour. Sistema di infotainment con schermo da 8 pollici e compatibilità con Apple CarPlay. Costo a partire da € 24.368,00

Opel Corsa-e - Auto elettrica compatta con autonomia fino a 330 km e ricarica rapida dell'80% in 30 minuti. Al suo interno si trovano tutte le più recenti tecnologia come cruise control adattivo, fari intelligenti ed Active Lane Positioning che mantiene l'auto al centro della corsia. Costo a partire da € 29.900,00

Peugeot e-208 - Realizzata sulla nuova piattaforma modulare che prevede pacco batterie da 50 kWh. Autonomia di 340 km e ricarica veloce dell'80% in 40 minuti. Il motore ha una potenza massima di 136 CV capace di andare da 0 a 100 in 8,1 secondi. Costo a partire di € 26.300,00