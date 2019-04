Ecobonus auto 2019: come funziona ed i modelli acquistabili

Grazie alla pubblicazione nei prossimi giorni sulla Gazzetta Ufficiale del decreto MISE, ossia il decreto che sbloccherà gli ecobonus per coloro che hanno intenzione di acquistare auto elettriche ed ibridi.

L'ecobonus varierà da € 1.500,00 ad € 6.000,00 (sotto forma di sconto sul prezzo d'acquisto) e varrà per l'acquisto, anche in leasing, di tutti i veicoli che hanno delle emissioni inquinanti di CO2 inferiori a 70 g/km ed un prezzo inferiore ad € 50.000,00 (iva esclusa).

L'importo del contributo potrà anche variare a seconda della contestuale consegna per la rottamazione di un veicolo della stessa categoria ma che sia omologato con Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4.

Gli incentivi varanno anche per le moto, gli scooter e le macchine di piccole dimensioni. E' inoltre previsto uno sgravio fiscale per l'acquisto delle colonnine di ricarica (50% sulle spese di installazione, fino ad un massimo di € 3.000,00 in 10 anni).

I diversi tipi di bonus

- emissione di 20 g/km di CO2, bonus di 6.000 o 4.000 € a seconda che l'acquisto avvenga con o senza rottamazione;

- emissione tra 21 e 70 g/km, bonus di 2.500 o 1.500 € a seconda che l'acquisto avvenga con o senza rottamazione.

Come prenotare l'incentivo

I concessionari provvederanno ad inserire sulla piattaforma che verrà dedicata esclusivamente agli ecobonus l'ordine e la prenotazione dell'incentivo.

Auto - Modelli acquistabili con l'ecobonus

- Wolkswagen e-Golf

- Toyota Prius 1.8 Plug-In Hybrid

- Tesla Model 3

- Smart EQ

- Renault Zoe

- Peugeot iON

- Nissan Leaf

- Mitsubishi Outlander PHEV

- Mitsubishi i-MiEV

- Mini Countryman Cooper SE

- Kia Optima

- Kia Niro

- Hyunday Kona

- Hyundau Ioniq

- Citroen e-Mehari

- Citroen C-Zero

- Bmw 530e Business

- Bmw i3

- Bmw Serie 2 Active Tourer

- Audi A3 e-tron