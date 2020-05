Monopattini elettrici: i modelli più convenienti

Tra i mezzi a due ruote che stanno sempre più prendendo piedi ci sono sicuramente i monopattini elettrici. E' un sistema di trasporto che consente di muoversi facilmente ed è soprattutto ad impatto zero.

Il Governo, nei confronti di coloro che vorranno acquistarlo, dovrebbe presto prevedere un bonus di 200 euro. Vediamo, intanto, quali sono i modelli che, prendendo in considerazione il rapporto qualità-prezzo, possono essere considerati i migliori.

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro - Monopattino elettrico pieghevole che ha 45 km di autonomia e velocità massima di 25 km/h. Freno a disco, sistema di frenata rigenerativo. Telaio in alluminio aerospaziale e fanaleria anteriore e posteriore. Costo su Amazon € 464

Ninebot by Segway ES1 - Monopattino elettrico pieghevole con 25 km di autonomia ed una velocità massima di 20 km/h. Display che mostra velocità, ruota anteriore ammortizzata, fanaleria a LED. Ha inoltre un freno elettrico anteriore con sistema antibloccaggio, la funzione Cruise Control per lunghi percorsi ed una app dedicata. Costo su Amazon € 299

Ninebot by Segway ES2 - Velocità massima di 25 km/h ed autonomia di 25 km. Peso di 12 kg, portata massima di 100 kg. Le ruote sono ammortizzate, presente anche in questo modello il Cruise Control per percorrere le distanze più lunghe. Possibile il controllo remoto con l'app. Resistente all'acqua, luci personalizzabili nella parte inferiore. Costo su Amazon € 399

Windek - Modello disponibile in due diversi colori, bianco e nero. Velocità massima di 25 km/h, autonomia di 20 km. Peso 12 kg, freno a disco posteriore e faro anteriore a LED. Costo su Amazon € 349

Revoe Tech - Velocità massima di 20 km/h, 15 km di autonomia (batteria realizzata da Samsung). Motore da 250W, sospensione anteriore, luci LED anteriori e posteriori. Peso leggero, 9,5 kg, e display LCD. Costo su Amazon € 219