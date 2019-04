Perchè acquistare una bici elettrica

Quando si parla di ebike si fa riferimento a tutte le biciclette che sono dotate di motore elettrico. Nel 2018 le vendite in Italia sono aumentate, infatti, del 20% con 148mila unità acquistate.

E' possile distinguere due diversi tipi di biciclette elettriche, la bici elettrica per antonomasia e la cosidetta bici a pedalata assistita o Pedelec.

Bici elettrica: il motore funziona senza la necessità di spingere sui pedali. Il motore si regola mediante una manopola rotante.

Bici a pedalata assistita o Pedelec (Pedal electric cycle): il motore si limita a fornire un aiuto quando si spingono i pedali. Il motore elettrico si accende solamente quando il guidatore pedala. La quantità di potenza erogata dal motore è dipendente dalla forza della pedalata. La velocità massima che si può raggiungere con l'assitenza del motore è di 25 km/h.

Perchè conviene usarle

- si fa meno fatica rispetto alle bici tradizionali;

- per il Codice della strada sono a tutti gli effetti delle biciclette, ragione per la quale non vengono sottoposte al pagamento del bollo e dell'assicurazione;

- resistono alla pioggia, al vento e possono quindi essere lavate con acqua. Tuttavia alcune precauzioni sono consigliabili quando si pulisce la batteria e i contatti elettrici al fine di evitare l’infiltrazione dell’acqua nel sistema elettrico che potrebbe compromettere le performance della batteria;

- è un mezzo adatto a tutti, anche a chi è meno allenato;

- rappresentano in generale una valida alternativa ai mezzi di trasporto tradizionali.

Prezzi

Si va da un minimo di 1.000 € ad un massimo di 3-4.000 euro per una mountain-bike ammortizzata. Il prezzo dipende dall'utilizzo che se ne intende fare: pedalare solo in città, fare escursioni in strada o fuoristrada, fare dei lunghi viaggi.

In generale però le classice Pedelec costano meno di un ciclomotore ed hanno delle batterie rimovibili che possono essere caricate e che hanno un prezzo di € 0,05-0,010 (a seconda della grandezza) per ogni 80-100 km di percorrenza.

L'autonomia della batteria varia al variare di diversi fattori: peso del ciclista, postura, pneumatici, uso efficiente dei rapporti, età ed uso della batteria, terreno, motore, tipo di bici.

Bici elettriche - Dove comprarle a Catania

3E-motion Biciclette elettriche EBIKE CATANIA - Via Trieste 40, Catania

Atala Point Catania - Via de Caro 83, Catania

Privitera Bike - Via Galermo 79, Catania

Bicitech - Via Giuseppe Terranova 6, Catania

Saitamotor Srl - Via Vittorio Emanuele II, Catania