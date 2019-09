Scooter elettrici: i migliori modelli sul mercato

Per muoversi in città non c'è niente di meglio di uno scooter elettrico a zero emissione. Per acquistarli ci si può avvantaggiare degli eco-incentivi statali e regionali. Sono esenti dal bollo e godono di uno sconto premio sull'assicurazione.

I costi di manutenzione sono ridotti. Sul mercato esistono modelli che possono essere adatti a tutte le tasche.

Askoll eS1 - Scooter essenziale e del costo ridotto. Monoposto, motore brushlessi da 1,5 KW, può arrivare ad una velocità di 45 km/h. Batteria estraibile che garantisce 45 km di autonomia, si ricarica in 3 ore con la presa domestica. Cerchi da 16'', è dotato di pedana piatta e di un robusto portapacchi. Costo a partire da € 2.290,00.

Vespa elettrica - Scooter elegante con potenza di 4 kW e velocità di 45 km/h. Batteria agli ioni di litio che garantisce 100 km di autonomia, tempo di ricarica della batteria 4 ore. Esiste anche la Vespa elettrica X con un generatore alimentato a benzina che consente una autonomia fino a 200 km. Cruscotto digitale a colori di 4,3 pollici e connettività Bluetooth che consente di trasformare il display in una estensione dello smartphone Costo a partire da € 4.818,00.

BMW C Evolution - Maxi scooter elettrico con potenza massima di 35 Kw e velocità massima di 120 km/h. Grazie alla batteria di ultima generazione da 94 Ah ha una autonomia di 160 km. Assistenza alla retromarcia e controllo antislittamento. Costo a partire da € 15.650,00.

Niu NGT - Scooter elettrico con motore Bosch da 3 Kw installato nel mozzo della ruota posteriore e con batterie asportabili agli ioni di litio marca Panasonic. Velocità massima di 70 km/h, autonomia fino a 100 km (ricarica di 3,5 ore). Esiste inoltre una app dedicata per lo smartphone in grado di poter controllare posizione, cronologia di guida, stato del mezzo, diagnostica, allarmi antifurto. Costo a partire da € 3.999,00.