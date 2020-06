Rottamazione auto: incentivi fino a 4.000 euro

Potrebbe presto essere convertito in Decreto Legge un emendamento che prevede, dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, uno sconto di € 4.000,00 a coloro che rottameranno un veicolo con almeno 10 anni di vita ed acquisteranno una nuova auto Euro 6 con emissioni di CO2.

Lo sconto totale sarà di € 4.000,00. Duemila euro da parte dello Stato ed € 2.000,00 da parte della concessionaria auto.

Se l'acquirente non rottama alcun veicolo lo sconto sarà di € 2.000,00, 1.000,00 € ciascuno tra Stato e concessionaria.

Per l'anno 2021 saranno invece inserite delle limitazioni. Lo sconto avrà valore totale di € 2.000,00, anche senza rottamazione ma sempre acquistando un'auto Euro 6 con emissioni di C02 tra i 61-95 grammi/km.

L'emendamento depositato prevede pure un bonus per coloro che acquisteranno auto usate di categoria Euro 5 rottamando un veicolo appartenente alle categorie Euro 0,1,2,3. Non si pagheranno gli oneri fiscali per il trasferimento di proprietà.

Si è parlato anche di un ulteriore bonus aggiuntivo di € 2.000,00 con rottamazione ed € 1.000,00 senza rottamazione per coloro che acquisteranno auto in stock ed immatricolate entro il 31 dicembre 2020.