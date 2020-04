Diesel versione 'Euro 6': emissioni inferiori ai limiti

Fino a quando tutte le automobili non saranno sostituite da quelle elettriche ci sarà bisogno di quelle a combustione interna.

Un test realizzato da Quattroruote sulle RDE (Real Drive Emission) ha individuato che le auto diesel versione 'Euro 6' abbiano delle emissioni inferiori ai limiti imposti dalle normative europee.

Secondo lo studio effettuato i sistemi di filtraggio allo scarico dei diesel fanno sì che le emissioni di particolato possano essere paragonabili, anzi a volte inferiori, a quelle prodotte dai pneumatici che vanno in contatto con manto stradale.

E' strato inoltre dimostrato che non è assolutamente vero che gran parte dell'inquinamento cittadino derivi dal traffico delle auto. Nella realtà il contributo del traffico alle polveri PM10 è del 25%.

E' chiaro che la tecnologia 'Euro 6' è molto diversa rispetto alle motorizzazioni Euro 1-5. Negli anni infatti sono stati realizzati tali progressi che consentono di poter affermare che il diesel di ultima generazione non inquini quasi assolutamente.

Per questo motivo, alla riapertura totale del mercato automobilistico, non è da escludere che il diesel possa trovare una posizione di rilievo (ad Aprile 2020, dove si è avuto un calo considerevole, ha però superato nelle vendite i modelli a benzina e quelli a GPL) in vista della transizione verso una mobilità veramente sostenibile e 'CO2 neutral'. Un esempio in tal senso potrebbe essere quello di usare l'elettrico per la mobilità cittadina e la combustione interna per lunghi tragitti.