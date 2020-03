'Dieselgate': risarcimenti in Germania, ora il resto d'Europa

Era il 2015 quando scoppiò il cosidetto scandalo 'Dieselgate', che vide coinvolte le auto 'Euro 5' di Volkswagen, Audi, Seat e Skoda.

L'Agenzia americana per la protezione ambientale denunciò la Volkswagen per aver ingannato i clienti, vendendo auto che emettevano più ossido di azoto di quanto dichiarato, aggirando in questo modo la normativa ambientale sulle emissioni di diesel.

In USA gli automobilisti americani hanno già ottenuto un risarcimento in tempi brevi, in Europa questo ancora non è avvenuto.

Un passo avanti è stato fatto in Germania, dove qualche giorno fa è stato raggiunto un accordo tra il gruppo tedesco e la federazione di consumatori in merito alla class action avviata.

Ciascun consumatore avrà un risarcimento che va dai € 1.350,00 agli € 6.257,00.

Questo tipo di class action è stata avviata anche in Italia (hanno aderito 75.000 persone) davanti al Tribunale di Venezia. Si spera che anche nel nostro paese possa essere raggiunto lo stesso tipo di accordo che ha caratterizzato la Germania.