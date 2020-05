Mercato auto online: le più vendute durante il lockdown

Durante l'emergenza Coronavirus il mercato delle auto si è praticamente fermato. Ad aprile il calo è stato -93%.

Per questo motivo UNRAE e Federauto hanno chiesto al Governo di adottare provvedimenti a sostegno della filiera auto sia in termini di misure specifiche che di piano strutturale per favorire il ricambio del vetusto parco circolante, pericoloso sia per l'ambiente che per la sicurezza. Nel prossimo decreto, che verrà emanato a breve, dovrebbero esserci incentivi auto per circa 500 milioni di euro.

Ci sono però stati alcuni che, forse per spezzare la monotonia o forse perchè ne avevano estremo bisogno (una volta finito il lockdown o anche durante per andare al lavoro), hanno acquistato una auto online. Ed è possibile stilare una classifica delle auto più vendute in questi lunghi e faticosi 60 giorni di emergenza.

Ai primi tre posti di questa particolare classifica troviamo la Fiat Panda, la Fiat 500 e la Fiat 500L. Al quarto posto la Volkswagen Golf, seguita dalla Lancia Y e dalla Ford Fiesta. Settimo posto per la Renault Clio. Chiudono la classifica la Fiat 500X, l'Audi A4 e la Fiat Tipo.

Sono tutte auto di recente immatricolazione (2018) e con un chilometraggio che in media non supera i 15.000 km.

La Volkswagen Golf è stata tra le più apprezzate per budget medio di acquisto e la seconda per numero di chilometri più elevato (le auto tedesche vengono considerate molto affidabili). La più cara ad essere venduta in termini di prezzo è stata invece l'Audi A4, con un prezzo medio di € 17.600,00.