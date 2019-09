Macchine agricole ed operatrici: quali patenti servono

Per poter guidare macchine agricole o macchine operatrici è necessario conseguire patenti speciali. Esistono tre diversi tipi di patenti grazie alle quali possono essere guidate macchine agricole.

Patente A1 - E' un tipo di patente che può essere conseguita anche a 16 anni e che è idonea per guidare macchine agricole ed operatrici. Il decreto legge (circolare n. 4857 del 2013) testualmente cita: "Macchine agricole o dei loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall’articolo 53, comma 4, e che non superino la velocità di 40 km/h“.

Patente B - Con questa patente è possibile guidare tutte le macchine operatrici e quelle agricole che non sono comprese nella lista delle macchine della patente A1. E' possibile conseguirla al compimento del 18esimo anno di età e permette di guidare ad esempio trattrici ed altre macchine agricole operatrici senza limiti di dimensioni e di peso.

Patente C1 - E' una patente che serve per poter guidare delle macchine operatrici eccezionali.

Le macchine agricole operatrici sono le mietitrebbie, i mezzi di raccolta di prodotti agricoli e le trincee. Le macchine agricole invece sono carrelli elevatori, autogru, escavatori, ossia tutti quei mezzi che vengono impiegati in strada ed anche all'interno di un cantiere.

Codice della strada - Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza essere munito della patente viene punito ai sensi dell’articolo 116, commi 15 e 17. Proprio questi commi introducono una sanzione amministrativa che parte da 5mila fino a 30mila euro. Inoltre, è importante sottolineare che se si viene fermati alla guida senza essere in possesso della patente una seconda volta nell’arco di due anni, scatta l’arresto fino a un anno.