Monopattini elettrici come biciclette: adesso è legge

E' diventata legge, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 27 dicembre 2019, l'utilizzo dei veicoli elettrici a due ruote, che sono stati equiparati alle biciclette.

Da questa norma rimangono però fuori gli hoverboard ed i monoruota che potranno essere utilizzati nell'ambito della sperimentazione prevista dal cosidetto decreto Toninelli (dovranno essere i sindaci dei Comuni ad indicare le aree nelle quali effettuare la sperimentazione dell'utilizzo di questi mezzi).

Ovviamente anche i monopattini elettrici dovranno sottostare a precisi requisiti per essere considerati alla stregua di una bicicletta e muoversi liberamente nelle città.

Il motore non dovrà essere superiore ai 500 W e la velocità massima non dovrà superare i 20 km/h (6 km/h nelle zone pedonali). Sarà quindi necessaria la presenza di un limitatore di velocità, oltre che di una luce anteriore e posteriore. Non c'è obbligo di casco, targa ed assicurazione.