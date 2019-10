Moto e scooter: i modelli più venduti nel 2019

Il mercato italiano delle due ruote, secondo i dati ANCMA aggiornati al settembre del 2019, ha fatto registrare un aumento dell'8,3% per quanto riguarda la vendita delle moto ed un aumento del 4,2% per quanto riguarda gli scooter.

Da gennaio a settembre 2019 sono stati venduti ben 198.323 mezzi a due ruote. La tipologia di moto preferita in Italia è sicuramente la 'naked' con 33.095 pezzi venduti. Dati negativi per le custom e sportive e continua crescita per le supermotard.

Per quanto riguarda gli scooter i modelli più venduti sono i 125 cc (43.189 unità) seguiti dai 300-500 cc (41.470). Analizzando i singoli modelli, per quanto riguarda le moto il modello più venduto è la BMW R 1250 GS con 3.657 acquistate. Seguono Honda Africa Twin e Benelli Trk 502.

Per quanto riguarda gli scooter in testa c'è sempre il modello Honda SH che occupa tutte e tre le prime posizioni coi modelli 125 (8.459 unità vendute), 150 cc e 300 cc. Seguono il Piaggio Beverly 300 ed il Piaggio Liberty 125.