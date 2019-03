I punti dove ricaricare le auto elettriche a Catania

Lo scorso 25 febbraio 2019 sono finalmente arrivate a Catania, in virtù dell'accordo siglato tra il Comune ed Enel X, ulteriori 48 colonnine elettriche che il capoluogo etneo attendeva e che lo hanno fatto diventare il comunue più 'greeen' della Sicilia.

Si ha così la presenza totale di 96 Installazioni di Ricarica per automobili, scooter elettrici e quadricicli, di cui 74 prese con potenza a 22 kw per le auto e 22 con potenza a 3 kw per la mobilità leggera. Dove sono state piazzate le colonnine non sarà più consentita la normale sosta. I contravventori verranno puniti con una sanzione dell'importo minimo edittale di 42 euro.

Proprio in virtù dell'accordo i possessori di auto elettriche non dovranno effettuare alcun tipo di pagamento per provvedere alla ricarica delle loro auto o dei loro veicoli.

COLONINNE ELETTRICHE A CATANIA: DOVE TROVARLE AD APRILE 2019

Via Conte Ruggiero (2)

Corso Italia 92 (2)

Piazza Europa (1)

Lungomare di Lauria (2)

Via del Rotolo (1)

Viale Ulisse - Centro Ulisse (2)

Via Beato Bernardo (Palazzo Esa) (2)

Viale Sanzio (2)

Piazza Ariosto (2)

Piazza Rosolino Pilo - Ang. Via Firenze (1)

Piazza Pietro Lupo (2)

Via Etnea ang. Via Empedocle (2)

Piazza Santa Maria di Gesù (1)

Via Pacini (Teatro Metropolitan) (1)

Piazza Federico di Svevia ang. Via San Calogero - Castello Ursino (2)

Piazza Grenoble (ang. Via Ventimiglia) (2)

Viale Africa - Co Centro Culture (2)

Piazza Montessori (1)

Piazza Dante - San Nicolò (2)

Piazza Manganelli (1)

Via Garibaldi 52 (1)

Via A. Germanà Di Stefano (2)

Via Battello - Virgin (2)

Piazza Federico di Svevia ang. Via Bufalo - Castello Ursino (1)