Come comportarsi in auto: linee guida dell'ISS

Dal 4 maggio 2020 sono tanti i lavoratori che hanno dovuto ricominciare la loro normale attività ed hanno qundi guidato la loro automobile. L'Istituto Superiore della Sanità ha redatto delle linee guida per chi utilizza l'auto. Eccole nel dettaglio.

Automobile - Regole di comportamento dell'ISS

- lavarsi sempre le mani dopo aver guidato

- se si viaggia con altri passeggeri bisogna tenere la mascherina e lasciare il finestrino aperto

- il passeggero deve mantenere la distanza di sicurezza dal conducente e quindi deve sedersi sul sedile posteriore dietro

- la vettura dovrebbe essere sempre pulita e ben igienizzata, usando un panno in microfibra imbevuto di alcol (non amuchina o candeggina) per detergere spesso le superfici interne

- tra gli elementi che dovrebbero essere passati ogni giorno col panno imbevuto ci sono volante, leva del cambio, freno a mano, bocchette dell'aria, cinture di sicurezza, indicatori di direzione, interruttori per luci e tergicristalli, specchietto retrovisore interno, leva per regolare lo specchietto retrovisore esterno, chiavi e maniglie

- chi fa uso di car-sharing dovrebbe usare i guanti e sfilarli al contrario una volta terminata la guida

- non toccarsi mai occhi, naso e bocca mentre si è al volante

- non trasportare persone con sintomi influenzali; nel momento in cui non si può evitare bisogna tenere distanza di sicurezza, mascherina e finestrino aperto.

- sanificare tubi e bocchette dell'aria condizionata

- la tappezzeria andrebbe pulita con aspirapolvere o lavata con detergente ad hoc