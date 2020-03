Coronavirus: consigli per igienizzare l'auto

Coloro che anche in questo periodo di emergenza da 'Covid-19' sono costretti ad andare al lavoro utilizzando la propria auto devono seguire alcuni accorgimenti per una perfetta igienizzazione del veicolo.

Sanificazione auto - Cosa serve

- guanti

- mascherina

- carta assorbente

- detergente antibatterico per le mani

- disinfettante detergente a base di alcol, etanolo, cloro e candeggina

- igienizzanti ad hoc per interni in pelle o superfici delicate

Le superfici da pulire con grande attenzione sono il volante, le leve laterali, il cruscotto e tutti i pulsanti.

Fondamentale passare il disifenttante sul cambio e sul freno a mano e disinfettare anche la portiera interna e le maniglie.

Per gli interni in pelle, come detto, meglio utilizzare prodotti specifici che devono però anch'essi essere disinfettanti.

Pulizia abitacolo - Aprire cassetti, portaoggetti, bocchette d'areazione e chiudere i finestrini. A motore acceso posizionare al massimo il climatizzatore azionando 'modalità ricircolo' ed il ventilatore alla massima velocità.

Utilizzare il prodotto (disinfettante e deodorante spray per ambienti e superfici che combatte batteri e funghi) svuotandolo completamente all'interno dell'abitacolo, uscire dall'abitacolo e chiudere le portiere. Lasciare agire per 15 minuti ed infine aprire portiere e rimuovere i residui con panno pulito.