Trasporto mobili Ikea in auto? Come farlo in sicurezza

Sarà sicuramente capitato a tutti noi di recarsi presso un negozio IKEA ed acquistare dei mobili che successivamente abbiamo trasportato con la nostra automobile, grande o piccola che sia.

L'ADAC, società tedesca specializzata nella sicurezza e nel soccorso stradale, ha voluto effettuare un crash test per dimostrare come trasportare le cose in modo corretto ed in sicurezza e non correre rischi eccessivi ed ulteriori in caso di incidente.

A prima vista l'unica accortezza da porre in essere è quella di abbassare i sedili e che tutto entri tranquillamente in macchina.

Il crash test effettuato sul trasporto ha dimostrato che andando ad una velocità media di 45 km/h un carico di circa 145 kg che è libero di muoversi può scatenare in caso di incidente una forza di 7 volte maggiore, ossia come essere schiacciati da un elefante adulto.

Si ha quindi un grosso rischio di riportare delle ferite letali.

Per questo motivo la stessa ADAC ha fornito alcuni consigli da tenere in considerazione nel momento in cui si decide di acquistre un mobile e di trasportarlo con la propria auto

- Misurare la profondità del bagagliaio con i sedili posteriori abbattuti ed assicurarsi che sia compatbili con le dimensioni delle scatole IKEA

- Evitare di caricare oggetti che attraversano l'auto fino ai posti anteriori (scatole lunghe, aste)

- Riporre i piccoli oggetti fragili in un box per evitare che possano diventare schegge pericolose in caso di rottura

- Disporre dietro i sedili anteriori qualcosa di morbido che protegge i passeggeri (ad esempio la cappelliera rigida)

- Non caricare nulla all'altezza dei finestrini per impedire agli oggetti di poter colpire la testa degli occupanti anteriori

- Cinghie a cricchetto per bloccare il carico (unire tra di loro le scatole e fissare ai ganci nel baule)

- Senza i ganci fermare comunque il carico in qualche modo e disporre il tutto in modo che siano bloccati tra di loro