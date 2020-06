Auto e roditori: rimedi per allontanarli

Sarà sicuramente capitato a qualcuno di trovare i fili elettrici della propria auto rosicchiati o danneggiati da qualche roditore, la maggior parte delle volte da topi.

Per individuare la eventuale presenza di roditori all'interno dell'auto basta prestare attenzione a qualche segnale:

- rivestimenti insonorizzati graffiati o rosicchiati

- cattivo odore

- lanugine accumulata in alcuni interstizi tra telaio, batteria e centraline

- residui di cibo portato 'in casa' ed escrementi

Esistono però dei metodi grazie ai quali è possibile allontanare topi e roditori dalla propria auto.

- mantenere l'auto sempre in ordine e pulita sanificando l'abitacolo ed evitando di lasciarla per troppo tempo parcheggiata nei pressi di terreni o giardini

- proteggere i fili con del tubo corrugato di elevato spessore

- dissuasori elettronici per topi: i roditori non amano le alte frequenze e se le percepiscono si allontanano

- utilizzo di sanificanti, prodotti chimici o nebulizzanti: c'è da dire che questi prodotti hanno più valenza per la pulizia del vano motore che per l'allontanamento definitivo dei roditori (possono allontanarli solo per qualche giorno)