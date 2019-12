Manutenzione auto: consigli per l'inverno

Strano a dirsi, ma anche le auto soffrono l'abbassamento delle temperature. Per questo motivo Carglass offre alcuni consigli da seguire per mantenere al meglio l'automobile durante il periodo invernale.

Tergicristalli - Devono essere sostituiti almeno una volta l'anno e durante il periodo invernale ne deve essere verificata la funzionalità in modo costante per evitare problemi. Se sono deteriorati diminuiscono la visibilità del guidatore e danneggiano il parabrezza. Se l'auto è parcheggiata all'aperto è sempre meglio lasciare le spazzole sollevate durante le ore notturne per evitarne il congelamento.

Parabrezza - Deve essere sempre pulito, rimuovere sempre ghiaccio, sporco e brina. Lo stesso vale per l'interno: eliminare segni di ventose, polvere e fumo che possono compromettere la visibilità. Per la pulizia del parabrezza esistono detergenti specifici e panni primi di lanugine.

Shock termici - Se la temperatura esterna è fredda non bisogna fare arrivare aria calda sui cristalli dell'auto.

Rimozione neve e ghiaccio - Nelle zone dove vi sono abbondanti nevicate è necessario pulire al meglio lauto dalla neva. Nell'effettuare questa operazione non bisogna assolutamente essere impulsivi o improvvisati, ma è necessario usare spazzole apposite, pale rivestite in gomma o raschietti per i vetri. Non versare acqua calda, spargere sale o usare oggetti appuntiti che possono apportare danni alla carrozzeria.

Pulizia della carrozzeria - Nei periodi di nevicate lo spargimento del sale sulle strade evita la formazione di strati di ghiaccio. Ma al contempo il sale deve essere correttamente rimosso dalla carrozzeria per non causare delle corrosioni allauto. Per conservare al meglio la carrozzeria è quindi essenziali lavare l'auto in modo frequento prestando particolare attenzione alle aree dove il sale può annidarsi e causare danni. Non lavare mai la macchina coi rulli. E' sempre meglio applicare della cera a livello preventivo per proteggere la carrozzeria dagli agenti atmosferici e dalle pietre piccole che vengono sollevate dagli altri veicoli in movimento.