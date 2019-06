Neopatentati: limiti di velocità e quali auto possono guidare

Il Codice della Strada italiano prevede delle regole e delle limitazioni particolari per coloro che hanno da poco conseguito la patente (neopatentati) di categoria A, A2, B o B1 da meno di 3 anni.

Si tratta ovviamente di regole e di limiti che avranno la durata massima di 3 anni. Successivamente le regole saranno uguali a quelle sancite per gli altri automobilisti.

Limiti di velocità

- 100 km/h in autostrada e 90 km/h sulle strade extraurbane principali

Punti della patente

- nel momento in cui si commette una infrazione al Codice della Strada che comporta la perdita di punti è doppia rispetto a quanto accade per gli altri automobilisti.

- per quanto riguarda i bonus di punti, viene premiato con un solo punto e non con 2 come accade agli automobilisti più vecchi

Auto

- il veicolo deve avere un rapporto KW/tara minore o uguale a 55; è un dato sempre presente nel libretto di circolazione delle auto a partire dall'ottobre del 2007

- limite di potenza minore o uguale a 70 KW (95 CV); si tratta però di una limitazione di un solo anno

Limite alcolemico

- per i primi 3 anni di guida il tasso deve essere uguale a zero; non vale quindi quello di o,5 grammi di alcool per litro di sangue previsto normalmente per gli altri automobilisti