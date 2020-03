Catene per moto e scooter: i migliori modelli sul mercato

I possessori di moto e scooter, per proteggersi dai ladri, oltre che agli antifurti possono ricorrere alle catene, ossia sistemi di tipo meccanico che consentono di ancorare il motoveicolo al palo.

Le migliori sembrano essere le catene in acciaio cementato con un diametro di almeno 10 mm, lunghezza di 150 cm e maglie a sezione semiquadra o esagonale. E' consigliabile che tutto sia ricoperto di guaina ed abbia una borsa per il trasporto oltre che il lucchetto.

Kippen 2011 - Lunghezza da 1000 a 2000 mm, maglia a sezione quadra in acciaio cementato rivestita con guaina in nylon antigraffio. Lucchetto cementato antiscasso da 90 mm. Costo su Amazon € 27

Abus 1060 - 4 diverse misure, da 85 a 170 cm. Lucchetto integrato, maglia quadra da 10 mm in acciaio cementato. Costo su Amazon € 131

Kryptonite - Due varianti, 100 e 170 cm. Maglie da 14mm in acciaio speciale, rivestimento in nylon. Tre chiavi fornite in dotazione, una illuminata. Costo su Amazon € 106

Viro - Catena a sezione esagonale 11*13 mm e lunghezzza 180 cm. Catena con 2 chiavi in ottone nichelato, piatte e reversibili, fornite in busta sigillata con carta di proprietà. Costo su Amazon € 77