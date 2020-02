Mercato auto: calo delle immatricolazioni nel 2020

Vendita auto. I primi dati del 2020, relativi al mese di gennaio, parlano di una diminuzione delle immatricolazioni del 7,5% rispetto al 2019. Le vendite sono scese da 1.034.407 a 956.779 prendendo in considerazione l'Unione Europea.

In Italia la riduzione rispetto al 2019 è stata del 7,5%. Tra i marchi più apprezzati continuano ad esserci la Volkswagen (254.872 nuove immatricolazioni), la PSA e la Renault (comunque in calo del 16,3%). Notizie negative anche per FCA (-6,7%).

In discesa anche Mercedes e Smart (-10,4%) e Ford (-22,7%). Male anche Alfa Romeo, con una riduzione delle vendite del 29,6%. In aumento invece BMW (+5,2%), Toyota (+12,2%).