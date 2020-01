Italia: le auto più vendute nel 2019

Anche quest'anno UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri) ha stilato la classifica delle auto più vendute in Italia. Nel 2019 sono state immatricolate ben 1.916.320 auto, 0,3€ in più rispetto al 2018.

Al vertice troviamo il gruppo FCA con 450.000 auto immatricolate (ma con una differenza in negativo del 9,58% rispetto al 2018).

Per quanto riguarda nello specifico i modelli più venduti sul territorio italiano il primato spetta sempre alla Fiat Panda (138.132). Seguono Lancia Y (58.759) e Dacia Duster (43.701).

Per quanto riguarda le motorizzazioni da segnalare un calo del diesel (40%) ed un aumento dei motori a benzina (44,3%). 2% di automobili al metano, 6% per le ibride elettriche, 7,1% per il GPL.

Classifica - Prime 10 posizioni

1. Fiat Panda

2. Lancia Y

3. Dacia Duster

4. Fiat 500X

5. Renault Clio

6. Jeep Renegade

7. Citroen C3

8. Wolkswagen T-Roc

9. Toyota Yaris

10. Jeep Compass