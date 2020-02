Citycar sportive: i migliori modelli sul mercato

Dando ancora una volta uno sguardo al mercato delle auto, è arrivato il momento di dare un'occhiata alle migliori auto sportive compatte.

Si tratta di automobili dalle dimensioni contenute ma dalle alte prestazioni (possono arrivare anche fino a 200 cavalli).

Abarth 695 70° anniversario - Auto sportiva con prese d'aria frontali, passaruota allargati, cerchi in lega da 17'', spoiler ad assetto variabile sopra il lunotto. Tinta verde Monza 1958, scarico Record Monza attivo a quattro terminali. Prodotta in tiratura limitata (solo 1.949 unità), ha un motore 4 cilindri turbo da 180 CV che raggiunge 100 km/h in soli 6,7 secondi.

Ford Fiesta ST - Sportiva compatta con propulsore EcoBoost da 200 CV, capacità di accelerazione da 0 a 100 in 6,5 secondi. Tre modalità di guida, sportiva, normale o pista. Ciascun assetto modifica la mappatura del motore, la posizione dell'acceleratore, il pedale del freno e la risposta di sterzata. Presente anche l'Active Grille Shutter per ottimizzare l'aerodinamica dell'auto ed il Launch Control.

Volkswagen Polo GTI - Motore 2.0 TSI da 200 CV, cambio automatico DSG. Elementi caratteristici: pinze dei freni rosse, paraurti specifici, spoiler, doppio terminale di scarico cromato, struttura a nido d'ape delle prese d'aria e cerchi in lega 'Milton Keynes' da 17''. A richiesta è disponibile di serie il differenziale autobloccante XDS.

Suzuki Swift Sport - Citycar sportiva ibrida dotata di motore elettrico da 10 KW che si affianca al turbo-benzina 1.4 Boosterjet da 130 CV. Riduzione del 16% dei consumi e del 15% delle emissioni rispetto alla precedente versione alimentata solo a benzina. Griglia frontare con presa d'aria maggiorata, spoiler anteriore, minigonne laterali ed estrattore posteriore con effetto carbon.