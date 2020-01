Station wagon sportive: i migliori modelli sul mercato

Le station wagon sono auto comode per la famiglia grazie ad un ampio spazio di carico. Ecco quindi, di seguito, per il momento, quelle che sono le migliori 'sportive' presenti sul mercato.

Si tratta di auto con un design aggressivo, tecnologia di ultima generazione e performance importanti (possono raggiungere anche i 300 km/h).

Audi RS 6 Avant - 600 CV, motore V8 da 4.0 litri biturbo con 800 Nm di coppia e tecnologia mild-hybrid. Può raggiungere i 100 km/h in soli 3,6 secondi. Velocità massima di 305 km/h. Cambio automatico tiptronic ad 8 rapporti. Design aggressivo con frontale con ampie prese d'aria laterali, griglia Singleframe con finitura in nero lucido e proiettori Led Audi Matrix con tecnologia laser.

Mercedes AMG E 63 S 4Matic+Estate - Potenza di 612 Cv. Da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi, velocità massima di 300 km/h. E' presente inoltre la trasmissione automatica AMG SPEEDSHIFT MCT a 9 marce e la trazione integrale 4MATIC+.

Porsche Panamera Turbo S E - Hybrid Sport Turismo - Propulsore termico da 4.0 V8 biturbo e motore elettrico con una potenza di 680 CV ed 850 Nm di coppia. Accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi, pacchetto Sport Chrono e velocità massima di 310 km/h. Trazione integrale e capacità di carico del bagagliaio da 520 a 1.390 litri.

Leon Cupra R ST - Station wagon sportiva con 300 Cv di potenza e 400 Nm di coppia. Raggiunge i 100 km/h in 4,9 secondi ed ha una velocità massima di 250 km/h grazie al propulsore 2.0 TSI Turbo benzina ad iniezione diretta con cambio DSG a 7 rapporti e sistema di trazione integrale 4Drive. Design con 4 terminali di carico sportivi, prese d'aria laterali con trattamento in color rame, cerchi in lega da 19 pollici.