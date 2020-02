Station wagon 'low cost': i modelli sul mercato

Per coloro che hanno una famiglia numerosa non c'è niente di meglio, quando si parla di auto, di una station wagon, soprattutto nel momento in cui si è amanti delle gite o dei lunghi viaggi.

Attualmente sono presenti sul mercato molte familiari a buon prezzo che al contempo lasciano anche spazio al design ed alla modernità.

Dacia Logan MCV - Disponibile con motore diesel, benzina e GPL. La versione Techroad ha linee accattivanti e moderne da SV. Bagagliaio da 573 litri, divanetto abbattibile. Prezzo a partire da € 9.100,00

Skoda Fabia Wagon - La versione Design edition ha un propulsore da 1 litro e 95 CV di potenza. Cruise control, radio Dab, connettività Apple e Bluetooth sono di serie. Prezzo a partire da € 16.900,00

Fiat Tipo Station Wagon - 457 cm di lunghezza e bagagliaio da 550 litri. L'allestimento street more comprende cerchi in lega da 16'', clima manuale e schermo touchscreen da 5 pollici, radio DAB e bluetooth. Prezzo a partire da € 18.800,00

Hyundai i30 Wagon - Linee moderne ed eleganti, ampio vano di carico da 602 a 1650 litri. Disponibile benzina da 120 CV, benzina MPi da 100 CV e Diesel da 115 CV. Prezzo a partire da € 21.000,00