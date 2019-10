SUV: modelli diesel dai consumi ridotti

Il SUV è un modello di automobile ricercato non solo per il suo design ma anche perchè ve ne sono alcuni in grado di avere dei consumi abbastanza ridotti.

E' infatti possibile percorrere fino a 25 km con un solo litro di carburante. Ecco in rassegna alcuni dei modelli dai consumi ridotti presenti sul mercato.

Peugeot 2008 - Suv caratterizzato dalla presenza di tecnologie di ultima generazione come l'i-Cockpit 3D. Nella versione diesel 1.5 BlueHdi ha consumi dichiarati di 3,5 litri ogni 100 kim (28,6 km percorsi con un litro). Costo a partire da € 19.800,00

Citroen C3 Aircross - Modello che con il motore BlueHDi fa segnare consumi di 4 litri ogni 100 km (25 km con un litro). Bagagliaio con capienza di 520 litri ed avanzate tecnologie a bordo. Display centrale da 7 pollici e comandi del climatizzatore. Costo a partire da € 18.300,00

Nissan Qashqai - Il modello più noto di questa categoria con un sistema di infotainment di ultima generazione (Nissan Connect). Il motore da 1.5 dCi garantisce un consumo di 3,8 litri ogni 100 km (26,3 km con un litro. Costo a partire da € 22.235,00

Citroen C4 Cactus - Suv caratterizzato da un particolare design e per l'elevato comfort a bordo grazie alle sospensioni con smorzatori idraulici progressivi. Nella versione 1.5 HDi può consumare 3,7 litri ogni 100 km (27 km al litro). Costo a partire da € 18.450,00