Il settore dell'automotive è pronto a riaccendere i motori

Dopo due mesi di lockdown e isolamento sociale la curva dei contagi ha finalmente iniziato a calare e nelle scorse settimane ci sono state le prime riaperture. Nei prossimi giorni, verosimilmente, apriranno altre attività e il ritorno alla normalità da noi tutti tanto auspicato sarà sempre più vicino.

In altre parole, insomma, l’Italia si appresta a riaccendere i motori! Metaforicamente, ma anche letteralmente: dopo settimane di quarantena e di spostamenti molto limitati è finalmente tempo di cavalcare la propria voglia di libertà e tornare ad aggredire le strade delle nostre città a bordo delle nostre vetture.

Specialmente ora che alcune concessionarie d’automobili stanno lanciando offerte e piani finanziari imperdibili a sostegno degli utenti finali.

Basti pensare alla promozione Renault Restart proposta dalla concessionaria Renault e Dacia catanese Puglisi Autovia Srl: questa offerta commerciale è un vero e proprio finanziamento incredibilmente vantaggioso per il cliente, che potrà tastare con mano il beneficio economico della promozione.

A maggio infatti, grazie a Renault Restart, il cliente anziché pagare l’intera rata del proprio piano finanziario, verserà solamente 1€, fino a un massimo di 6 rate. Questa promozione, inoltre, ha anche natura solidale: l’euro della rata verrà infatti simbolicamente devoluto alla Protezione Civile, a sostegno della battaglia contro la pandemia.

Facciamo un esempio concreto: con la promozione Renault Restart gli interessati potranno acquistare la Nuova Renault CAPTUR a soli 199 € mensili con ben 6 rate scontate a 1 € in virtù del finanziamento.

Un’occasione, insomma, da non farsi scappare. Non resta quindi che fare un salto negli showroom di Puglisi Autovia Srl – a Piano Tavola Belpasso, in via Valcorrente 78 e a Catania, in viale Africa 206 – e valutare in prima persona le offerte, per di più in totale sicurezza.

Il personale di Puglisi Autovia Srl è stato infatti dotato di tutti i DPI - dispositivi di protezione individuale - necessari per poter svolgere in sicurezza il lavoro, mentre nei locali sono stati previsti dei pannelli informativi per comunicare alla clientela i comportamenti corretti da tenere, oltre alla segnaletica adesiva sul pavimento che fornisce le indicazioni per mantenere le distanze e non formare assembramenti.

È tempo quindi di accendere i motori e ripartire: Puglisi Autovia Srl vi aspetta per farlo insieme!

Gallery