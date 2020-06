Mare cristallino, cultura e contagi prossimi a zero: è l’anno di Malta

Quella in arrivo sarà sicuramente un’estate anomala: sebbene la pandemia stia scemando, e i confini tra le nazioni riaprendo, è evidente che la scelta della meta delle nostre vacanze sarà orientata da ragionamenti e considerazioni che pongono in primo piano la tutela della salute.

Ecco perché questo è l’anno giusto per visitare l’isola di Malta. Nell’arcipelago al centro del Mar Mediterraneo, infatti, i casi di Covid-19 sono stati pochissimi. Un fattore importantissimo da tenere in considerazione, non solo per tutelare la propria salute, ma anche per vivere serenamente la propria vacanza dopo mesi difficili.

Questa soluzione, inoltre, è ancora più sicura se, dal 1 luglio 2020, si deciderà di raggiungere le coste dell’isola con i catamarani di Virtu Ferries: a bordo delle imbarcazioni della compagnia – che collegano la Sicilia a Malta con traversate lunghe non più di due ore – saranno previste tutte le misure di sicurezza e distanziamento necessarie. Il catamarani infatti prenderanno il 40% in meno della capienza così da garantire le distanze di sicurezza per tutta la traversata. Inoltre, la possibilità di uscire sul ponte esterno per sgranchirsi le gambe e prendere un po’ d’aria contribuisce a rendere le due ore del viaggio non solo sicure ma anche piacevoli.

Ma c’è di più! Virtu Ferries ha un terminal dedicato solamente ai suoi passeggeri: il viaggiatore eviterà così di entrare in contatto con migliaia di persone come invece succederebbe all’aeroporto.

Sicurezza, tutela della saluta, ma non solo. L’isola, infatti, ha tanto da offrire ai suoi visitatori: tante spiagge incontaminate e pacifiche dove le distanze di sicurezza possono essere facilmente mantenute, paesaggi rurali mozzafiato nell’intero dell’isola e città ricche d’arte come La Valletta, nominata nel 2018 capitale europea della cultura.

Spiagge, paesaggi e città da scoprire e raggiungibili tranquillamente in macchina – caricabile a bordo dei catamarani Virtu Ferries – per poter godersi al meglio la bellezza dell’isola.

Meta perfetta sia per un week end che per una settimana, quest’estate Malta si propone come meta straordinariamente appetibile per delle vacanze sicure e serene, in una splendida sintesi tra natura e cultura.

Prenota il tuo viaggio, i bambini viaggiano gratis!