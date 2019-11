Rivoluzionare la tradizione, la sfida della nuova Clio 5

Una delle autovetture più apprezzate di Renaul, è pronta a rivoluzionare la tradizione con un nuovo modello!

Renault Clio 5 è disponibile in cinque versioni: Life, Zen, Intens, Initiale Paris, Edition One e con motorizzazione benzina e diesel. Il suo punto di forza sono gli interni, totalmente ridisegnati e arricchiti di accessori unici. Nuova plancia che avvolge il conducente e rende più leggibile gli strumenti, finiture di pregio, Smart Cockpit con display multimediale fino a 9,3’’ verticale, Multi Sense con 3 modalità e 8 colori di personalizzazione e, infine, sedili più avvolgenti. La si può provare e ordinare presso il concessionario ufficiale Puglisi Autovia, in via Valcorrente 78, o nella sede di via Raffineria 12, al centro di Catania.