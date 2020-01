Aci Castello, presidente del consiglio e un assessore aderiscono a Italia Viva

Pioggia di adesioni ad Aci Castello per Italia Viva che costituisce in città il suo gruppo. Oggi hanno ufficializzato il passaggio, aderendo alla formazione politica creata da Matteo Renzi, grazie anche alla vicinanza al parlamentare regionale Luca Sammartino e alla senatrice Valeria Sudano, il presidente del Consiglio comunale Venerando Cacciola, l’assessore allo Sport, alla Protezione Civile, ai Lavori Pubblici, alla Manutenzione, ai Rapporti con le Frazioni ed al Decentramento Salvatore Danubio e il consigliere comunale Nicola Zagame, presidente della Prima Commissione del Comune di Aci Castello.

“Aderiamo con convinzione, in sintonia con le scelte e le posizioni politiche della senatrice Sudano e del deputato regionale Sammartino, a questa nuova forza politica di centro moderata e riformista. Siamo certi che questo partito aperto e plurale, saprà rivolgersi, al di là degli steccati ideologici, a quanti non si sentono rappresentati nell’attuale panorama politico e che anche a livello locale e regionale saprà parlare alle classi produttive ascoltando in primo luogo le istanze dei cittadini”.