Aci Castello al voto, il confronto tra i candidati sindaco

CataniaToday venerdì 12 aprile alle ore 15.00 ospiterà in diretta Facebook il confronto tra i candidati alla carica di sindaco del comune di Aci Castello. A contendersi la poltrona di primo cittadino alle elezioni che si terranno il 28 aprile 2019 saranno: l'attuale vicesindaco Ezia Carbone, Carmelo Scandurra, che durante l'ultima consiliatura ha ricoperto la carica di presidente del civico consesso, e Antonio Maria Bonaccorso consigliere comunale uscente del Movimento 5 stelle.

La competizione si preannuncia combattuta sopratutto alla luce delle dinamiche che hanno portato alla formazione delle coalizioni in campo. Ezia Carbone raccoglie l'eredità amministrativa di Filippo Drago, candidandosi in continuità con quest'ultimo ed è sostenuta da tre liste: quella di Forza Italia, Grande Aci Castello e lista Ezia Carbone Sindaco. Carmelo Scandurra invece mette in campo una vera e propria corazzata con ben 7 liste civiche: Movimento civico, Insieme per Aci Castello, Aci Castello lista civica MST, Aci Castello nel cuore, Patto Civico, Popolari per Aci Castello, Vivi Aci Castello. Antonio Maria Bonaccorso sostenuto dal Movimento 5 stelle con la lista di partito.

