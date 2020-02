Aci Castello, i consiglieri di opposizione: "Bando per i nuovi posteggi di vendita fuori legge"

I consiglieri comunali di opposizione di Aci Castello hanno inviato ieri un'interrogazione, al sindaco Carmelo Scandurra ed all'assessore al commercio Orazio Sciacca, per chiedere se l'amministrazione comunale ritiene illegittimo il bando per l'assegnazione dei nuovi posteggi di vendita e quali misure intende adottare per rimuovere la potenziale anomalia.

"Dopo aver visto pubblicato l'avviso, lo scorso 29 gennaio, siamo rimasti basiti considerato che ancora oggi nè la delibera di Consiglio comunale del 17 gennaio, con la quale è stato approvato il regolamento, nè il testo regolamentare stesso sono entrati in vigore - dicono Ezia Carbone, Giorgio Sabella, Salvo Tosto, Massimo Papalia, Turi Bonaccorso e Luca Libertino. Nel primo caso, infatti, manca l'approvazione dell'immediata esecuzione motivo per cui l'atto deliberativo diventa efficace dopo 10 giorni dalla sua pubblicazione datata 21 gennaio. Invece nel secondo l'articolo 19 del regolamento prevede l'entrata in vigore della normativa comunale il sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione. E quindi - incalzano i consiglieri - il bando che si chiude il 5 febbraio non è valido, a nostro avviso, rischiando di inficiare anche l'intera procedura di destinazione dei posti con relativo danno per i partecipanti. Abbiamo contrastato sin dall'inizio questa delibera perchè, in particolare in piazza Sciuti a Cannizzaro, le nuove disposizioni andranno a rubare spazio ai nostri cittadini che già ne hanno poco. Fino ad oggi però abbiamo visto di tutto, ma cose del genere non riuscivamo neanche ad immaginarle e, adesso, ci auguriamo che il sindaco batta un colpo e faccia rientrare tutto nei ranghi della legalità", concludono gli esponenti consiliari.