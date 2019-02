Aci Castello, Il M5S presenta il candidato sindaco

Ad Acicastello il Movimento Cinque Stelle ha le idee chiare e sceglie come proprio rappresentante per la corsa a sindaco Antonio Maria Bonaccorso, consigliere uscente.

Il meetup si è impegnato gli ultimi mesi ad ascoltare i propri concittadini e a tutti è stata data la possibilità fino ad oggi impensabile di autocandidarsi. Le elezioni amministrative sono alle porte (si voterà il 28 aprile) ed il movimento è seriamente deciso a giocarsi questa partita. Bonaccorso dichiara: "Siamo i primi ad annunciare ufficialmente il candidato a sindaco, perché, a differenza degli altri schieramenti non dobbiamo eseguire diktat imposti dall'alto e non dobbiamo seguire logiche da vecchia politica per la spartizione di poltrone".

Antonio Maria Bonaccorso in questi anni ha costruito la propria credibilità sul territorio, combattendo con vigore alcuni casi di mala gestione della cosa pubblica e facendo propri i capisaldi del M5S attraverso una opposizione ferma e sobria in cui il buon senso ha prevalso, votando le scelte migliori per i cittadini dell’intero territorio castellese. In questo senso si collocano le battaglie contro i gettoni multipli, le videoregistrazioni delle sedute di commissione, la mozione sul gioco d’azzardo, la mozione - purtroppo bocciata - sulla lotta all'utilizzo della plastica e molte altre. Dedizione al bene comune, altruismo, voglia di cambiamento, volontà ferrea sono dunque i connotati del candidato sindaco Antonio Maria Bonaccorso che insieme alla sua squadra è deciso a migliorare il proprio territorio dando identità e valorizzando ognuna delle quattro frazioni comunali: Acicastello, Ficarazzi, Cannizzaro e Acitrezza.