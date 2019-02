Aci Castello, il sindaco Filippo Drago: “Tradito dalla mia maggioranza”

"Ho appena ricevuto la notizia che alcuni componenti della nostra maggioranza, in particolare tre rappresentanti delle liste che hanno sostenuto le mie due elezioni a sindaco e questi dieci anni di mandato, hanno firmato un accordo programmatico - elettorale diversi esponenti dell'attuale minoranza che per ben due volte abbiamo sconfitto alle urne. Ritengo questo sia un tradimento rispetto a quella volontà di continuare insieme un percorso per la nostra comunità, sulla scia di quanto di buono è stato fatto fino ad ora, che nei mesi scorsi ho auspicato in più occasioni". E' quanto dichiara Filippo Drago, sindaco di Aci Castello.

"È un tradimento nei confronti della mia persona nella veste di primo cittadino e di tutti quei concittadini che hanno creduto (votandoci) nel nostro progetto di rilancio della comunità, per non tornare indietro - continua - Adesso dagli assessori Danubio, Di Modica e Romeo, che rappresentano questi contenitori politici che oggi si sono coalizzati con liste di centro - sinistra (a sostegno dell'odierno Presidente del Consiglio comunale Carmelo Scandurra che è candidato sindaco in quota Partito Democratico), mi aspetto le dimissioni immediate".

"Loro sono tornati indietro, non rappresentano più questo mandato e non possono stare un solo minuto ulteriore nel ruolo che hanno e davanti ai cittadini che hanno tradito", conclude Drago.