Aci Castello, la Lega scalda i motori in vista delle elezioni

E' stata ufficializzata la nascita del nuovo gruppo politico locale della Lega ad Aci Castello. A promuovere l’iniziativa sono stati il dott. Angelo Murabito, manager nel campo sanitario e Santo Grasso infermiere e attuale consigliere comunale. All’evento, moderato dall’avvocato Piero Lipera, hanno partecipato i vertici provinciali leghisti, presenti quindi Anastasio Carrà, responsabile provinciale Enti Locali e Fabio Cantarella, coordinatore regionale Sicilia Orientale.

"Sono veramente felice e commosso di vedere così tanta partecipazione. Stasera mi sembra essere un giorno di festa. Lavoreremo per il bene della nostra cittadina, abbiamo sposato i principi di Matteo Salvini, perché siamo in piena sintonia con le posizioni che la Lega ha assunto in questi ultimi anni". così Angelo Murabito a conclusione del suo intervento. Aci Castello a maggio dell’anno prossimo andrà al voto per le amministrative e sarà presentata una lista leghista di candidati al consiglio comunale.