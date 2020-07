Aci Castello, scelto il nuovo assessore: è Antonella Napoli

Subentra un nuovo assessore nella giunta guidata da Carmelo Scandurra ad Aci Castello. Antonella Napoli sostituisce Valentina Zangara che ieri ha presentato le dimissioni per impegni professionali. La Napoli, classe ’75, è stata candidata alle ultime elezioni al Consiglio con la lista “Insieme per Aci Castello” rappresentata dal Consigliere comunale Francesco La Rosa. Di origini partenopee vive ad Aci Castello dal 2000 e negli ultimi anni si è contraddistinta per un grande attivismo sociale sul territorio castellese.

Al neo assessore, classe ’75, sono state assegnate le stesse deleghe detenute dalla Zangara: Servizi Sociali; Servizi Demografici; Elettorale; Politiche Giovanili; Pari Opportunità; Sanità e Trasporti. Il Sindaco Carmelo Scandurra nel dare il benvenuto al nuovo assessore in carica non ha mancato di ringraziare ancora la Zangara per l’operato svolto fino ad oggi “sono convinto che con caparbia saprai continuare l’attività iniziata anche perché, fino ad oggi, ti sei contraddistinta per essere una voce forte sul territorio” ha detto il Primo Cittadino. “Sono contenta di far parte di una amministrazione eccezionale - ha dichiarato commossa la Napoli - sarò sempre presente perché lo devo ai nostri concittadini”.