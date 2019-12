Aci Castello, il sindaco: "Nuova illuminazione a luci led a costo zero"

Novità per la pubblica illuminazione di Aci Castello. ll Comune riparte con una nuova convenzione con l’Enel che - come recita una nota dell'ente - "mette fine ai numerosissimi disservizi che la cittadinanza ha patito per circa vent’anni".

Enel e Comune di Aci Castello hanno infatti sottoscritto un contratto che prevede la gestione da parte di Enel X degli impianti luminosi per 2 anni.

"Non solo si pone fine alle carenze di servizio che avevano attanagliato nel tempo l’intero territorio ma l’amministrazione riesce anche ad ottenere - a costo zero – che siano sostituiti tutti i vecchi corpi illuminanti con impianti della luce più efficienti a led", continua la nota.

La sostituzione avverrà per lotti, nel brevissimo termine.

"Abbiamo risolto anche questo – ha commentato il sindaco Carmelo Scandurra – dire addio ai disservizi con la luce con Enel Sole che il territorio subiva è il nostro modo concreto di augurare un buon inizio d’anno a tutti i cittadini castellesi".