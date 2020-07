Aci Castello, si dimette l'assessore Zangara

Ha presentato le dimissioni l’assessore Valentina Zangara del Comune di Aci Castello. La Zangara lascia ad un anno esatto dal suo giuramento.

"Tantissimi risultati e un intensa attività hanno caratterizzato l’operato di questo amministratore - commenta il sindaco di Aci Castello Carmelo Scandurra - vale la pena annoverare alcuni degli importanti risultati raggiunti: gli screening gratuiti, il protocollo d’intesa con le Caritas castellesi; l’istituzione della linea Ast che finalmente ha collegato Ficarazzi ad Aci Castello; il “teatro dell’inclusione”; la realizzazione di uno dei più grandi centri Antiviolenza. Siamo grati e riconoscenti per il lavoro che ha svolto in un anno non certo facile: l'assessore Zangara con l’ufficio dei servizi sociali è stata vicina prestando grande assistenza a tutti quei cittadini castellesi che hanno subito le conseguenze negative economiche del Covid-19".