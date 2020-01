Adrano, due consiglieri comunali aderiscono ad Italia Viva

Ad Adrano, in provincia di Catania, le prime adesioni ufficiali ad Italia Viva. Hanno deciso di aderire al nuovo partito di Matteo Renzi, i consiglieri comunali, Massimiliano Zignale e Luigi Cancelliere. I due esponenti politici hanno ufficializzato il passaggio durante una conferenza stampa, svoltasi ieri pomeriggio a Palazzo Bianchi, a cui hanno partecipato anche la senatrice Valeria Sudano e il parlamentare regionale Luca Sammartino.

"Approdo in Italia Viva con entusiasmo e convinzione - commenta il consigliere Zignale - con l’obbiettivo di aiutare sia la città che il partito a mettere in agenda le esigenze di questo territorio, in particolar modo quelle di imprese e professionisti, mondo che conosco molto bene e che ritengo paghino un isolamento burocratico che ogni giorno rende quasi impossibile il loro operato. Chi ha il coraggio di investire in questa terra è un eroe e va aiutato, non vessato. Porterò in Italia Viva questa ed altre battaglie da combattere insieme alle amiche e agli amici che ci sono e si uniranno a noi. Sono convinto che Italia Viva continuerà a crescere e diventerà forza di rilievo nel nostro comprensorio e in Sicilia".

Per il consigliere Cancelliere "confluire in questo partito per me è una scelta di continuità. Da sempre seguo le scelte lungimiranti di Luca Sammartino e Valeria Sudano. La mia è una scelta di campo e coerenza. Con la stessa coerenza continuerò a lavorare per la mia città e per questo partito".