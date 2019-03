Aeroporto Fontanarossa, Suriano (M5S): "Se privatizzato guardia alta contro speculazioni"

La deputata del Movimento Cinque Stelle Simona Suriano è intervenuta a margine della visita del ministro dei Trasporti Danilo Toninelli in Sicilia, evidenziando l’importanza dell’azione dell’esponente del governo Conte.

“Una presenza costante e un’attenzione del genere per la nostra isola non si erano mai viste. Il ministro Toninelli sta dando, con il suo operato, un segnale fortissimo alla nostra Regione che sconta purtroppo dei deficit infrastrutturali importanti", ha detto la deputata.

"Oltre a questo evidenzio con piacere - ha proseguito - la presa di posizione del ministro sulla privatizzazione dell’aeroporto di Catania con parole nette, chiare e decise. Il Movimento Cinque Stelle si è sempre opposto alle speculazioni private e ha sempre preferito una gestione pubblica delle infrastrutture più importanti, tanto che la nostra deputata regionale Stefania Campo, ha proposto un disegno di legge per un unico gestore pubblico dei sei aeroporti siciliani. Se dovrà esserci una privatizzazione dello scalo di Catania, concordo con Toninelli: lo Stato deve vigilare contro le speculazioni, porre paletti rigidi, condizioni per il bene dei cittadini e del territorio altrimenti si procederà alla revoca".

Mentre prosegue il dibattito sul futuro dello scalo etneo l'esponente pentastellata conclude dicendo che "l'interesse pubblico viene prima di ogni altra cosa e non si può monetizzare sulle spalle dei cittadini che hanno bisogno di opere pubbliche funzionali e di investimenti importanti. Adesso finalmente c’è al governo un Movimento che non fa gli interessi dei grandi gruppi finanziari ma dei siciliani che non possono continuare a vivere in una terra povera di collegamenti".