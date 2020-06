Ambulanti "temporanei", la mozione di Sangiorgio a sostegno della categoria

Sostenere gli ambulanti in questo periodo di pandemia. E' questa la proposta del consigliere Luca Sangiorgio che ha presentato una mozione per evidenziare la situazione di disagio economico che sta subendo la categoria degli ambulanti, in particolare di quelli con un permesso temporaneo ed itinerante.

Come spiega il capogruppo di maggioranza si tratta di una categoria che "lavora solo in occasione di determinate festività, fiere, e sagre ma che é stata esclusa da provvedimenti e aiuti specifici". "Così con il blocco dell'organizzazione di eventi a causa della pandemia - prosegue Sangiorgio - si va ad aggravare la loro situazione economica per via di un fermo forzato".

Da qui la proposta del consigliere all'amministrazione di prevedere, di concerto con le rappresentanze sindacali della categoria, misure a sostegno degli ambulanti temporanei: "Si possono individuare - dice Sangiorgio - dei periodi dell’anno, anche non coincidenti con festività e fiere, e alcune zone della città in cui concedere l’autorizzazione e il rilascio del suolo pubblico per un determinato numero di giorni, al fine di consentire la vendita di prodotti alimentari, con particolare riguardo alla vendita di dolciumi, prodotti tipici locali e frutta di stagione".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Inoltre l'esponente del civico consesso ha suggerito l’estensione anche per gli ambulanti della possibilità di usufruire della riduzione della tariffa per il rilascio del suolo pubblico e dei diritti di segreteria, dando priorità esclusivamente alle autorizzazioni rilasciate nella provincia di Catania.