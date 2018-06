Amministrative, Gentiloni a Catania: "Capacità ed esperienza non sono passate di moda"

"A Catania per sostenere Enzo Bianco, un mio giovane vecchissimo amico. Credo che è stato e sia un esempio di due cose: primo che ci vuole competenza, conoscenza dei problemi, capacità di governo che oggi non sono passati di moda, sono più utili che mai, e secondo che ci vuole un grandissimo amore per la propria città". Lo ha detto l'ex premier Paolo Gentiloni oggi a Catania per sostenere Enzo Bianco alla seconda sindacatura di Catania.

"Sono elezioni importanti, Catania è la più grande città italiana non capoluogo di Regione ed è anche un motore dello sviluppo del mezzogiorno e il sindaco Enzo Bianco ha dimostrato in questi anni capacità esperienza ed amore per la sua città. Ed eè esattamente quello che serve in questo momento per il rilancio di Catania. Sono felice di essere qui per sostenere la sua candidatura e penso che che competenza, esperienza e visione siano quello che serve per governare una grande città come il capoluogo etneo".

"Questo è anche un messaggio per l'Italia - ha aggiunto Gentiloni - competenza e amore per il tuo paese sono due cose assolutamente straordinarie in questo momento".